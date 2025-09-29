- 概要
DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.
DSX-WTの今日の為替レートは、-16.83%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0914の安値と0.1117の高値で取引されました。
DIANA SHIPPING INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DSX-WT株の現在の価格は？
DIANA SHIPPING INC.の株価は本日0.0914です。-16.83%内で取引され、前日の終値は0.1099、取引量は7に達しました。DSX-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DIANA SHIPPING INC.の株は配当を出しますか？
DIANA SHIPPING INC.の現在の価格は0.0914です。配当方針は会社によりますが、投資家は-77.71%やUSDにも注目します。DSX-WTの動きはライブチャートで確認できます。
DSX-WT株を買う方法は？
DIANA SHIPPING INC.の株は現在0.0914で購入可能です。注文は通常0.0914または0.0944付近で行われ、7や-18.17%が市場の動きを示します。DSX-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DSX-WT株に投資する方法は？
DIANA SHIPPING INC.への投資では、年間の値幅0.0411 - 0.4620と現在の0.0914を考慮します。注文は多くの場合0.0914や0.0944で行われる前に、-16.98%や-16.22%と比較されます。DSX-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DIANA SHIPPING INC.の株の最高値は？
DIANA SHIPPING INC.の過去1年の最高値は0.4620でした。0.0411 - 0.4620内で株価は大きく変動し、0.1099と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DIANA SHIPPING INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DIANA SHIPPING INC.の株の最低値は？
DIANA SHIPPING INC.(DSX-WT)の年間最安値は0.0411でした。現在の0.0914や0.0411 - 0.4620と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSX-WTの動きはライブチャートで確認できます。
DSX-WTの株式分割はいつ行われましたか？
DIANA SHIPPING INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1099、-77.71%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1099
- 始値
- 0.1117
- 買値
- 0.0914
- 買値
- 0.0944
- 安値
- 0.0914
- 高値
- 0.1117
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -16.83%
- 1ヶ月の変化
- -16.98%
- 6ヶ月の変化
- -16.22%
- 1年の変化
- -77.71%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
