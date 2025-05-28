Moedas / DRH
DRH: Diamondrock Hospitality Company
8.30 USD 0.16 (1.97%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRH para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.18 e o mais alto foi 8.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Diamondrock Hospitality Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.18 8.35
Faixa anual
6.19 10.00
- Fechamento anterior
- 8.14
- Open
- 8.20
- Bid
- 8.30
- Ask
- 8.60
- Low
- 8.18
- High
- 8.35
- Volume
- 470
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- -1.19%
- Mudança de 6 meses
- 7.65%
- Mudança anual
- -4.82%
