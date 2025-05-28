Валюты / DRH
DRH: Diamondrock Hospitality Company
8.19 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRH за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.13, а максимальная — 8.31.
Следите за динамикой Diamondrock Hospitality Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRH
Дневной диапазон
8.13 8.31
Годовой диапазон
6.19 10.00
- Предыдущее закрытие
- 8.18
- Open
- 8.31
- Bid
- 8.19
- Ask
- 8.49
- Low
- 8.13
- High
- 8.31
- Объем
- 3.421 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -2.50%
- 6-месячное изменение
- 6.23%
- Годовое изменение
- -6.08%
