DRH: Diamondrock Hospitality Company
8.35 USD 0.21 (2.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DRHの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり8.18の安値と8.35の高値で取引されました。
Diamondrock Hospitality Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DRH News
1日のレンジ
8.18 8.35
1年のレンジ
6.19 10.00
- 以前の終値
- 8.14
- 始値
- 8.20
- 買値
- 8.35
- 買値
- 8.65
- 安値
- 8.18
- 高値
- 8.35
- 出来高
- 3.500 K
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- -0.60%
- 6ヶ月の変化
- 8.30%
- 1年の変化
- -4.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K