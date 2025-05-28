Divisas / DRH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DRH: Diamondrock Hospitality Company
8.14 USD 0.05 (0.61%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRH de hoy ha cambiado un -0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.08, mientras que el máximo ha alcanzado 8.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diamondrock Hospitality Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRH News
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- DiamondRock Hospitality: The Preferred Shares Are Unlikely To Be Called In 2025 (DRH.PR.A)
- DiamondRock Hospitality (DRH) Upgraded to Buy: Here's Why
- DiamondRock Hospitality Company (DRH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DiamondRock Hospitality (DRH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- DiamondRock Hospitality (DRH) Tops Q2 FFO Estimates
- Sunstone Hotel Investors (SHO) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Uniti Group (UNIT) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 15): DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH)
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- DRH or GLPI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- D.R. Horton stock price target raised to $155 from $135 at BofA Securities
- DiamondRock Hospitality refinances and upsizes credit facility to $1.5 billion
- First Industrial Realty Trust (FR) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Texas Capital Securities initiates D.R. Horton stock with Hold rating
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- Over 8% Yield From DiamondRock Hospitality Preferred (NYSE:DRH)
- Airbnb’s stock is now a sell, as a subdued summer for leisure travel looms, analyst says
- DIAMONDROCK HOSPITALITY ANNOUNCES SECOND QUARTER 2025 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
Rango diario
8.08 8.32
Rango anual
6.19 10.00
- Cierres anteriores
- 8.19
- Open
- 8.19
- Bid
- 8.14
- Ask
- 8.44
- Low
- 8.08
- High
- 8.32
- Volumen
- 2.623 K
- Cambio diario
- -0.61%
- Cambio mensual
- -3.10%
- Cambio a 6 meses
- 5.58%
- Cambio anual
- -6.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B