DRH: Diamondrock Hospitality Company

8.30 USD 0.05 (0.60%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRH ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.21 e ad un massimo di 8.35.

Segui le dinamiche di Diamondrock Hospitality Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.21 8.35
Intervallo Annuale
6.19 10.00
Chiusura Precedente
8.35
Apertura
8.35
Bid
8.30
Ask
8.60
Minimo
8.21
Massimo
8.35
Volume
2.502 K
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
-1.19%
Variazione Semestrale
7.65%
Variazione Annuale
-4.82%
