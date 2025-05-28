Währungen / DRH
DRH: Diamondrock Hospitality Company
8.35 USD 0.21 (2.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRH hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.18 bis zu einem Hoch von 8.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diamondrock Hospitality Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRH News
3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
Tagesspanne
8.18 8.35
Jahresspanne
6.19 10.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.14
- Eröffnung
- 8.20
- Bid
- 8.35
- Ask
- 8.65
- Tief
- 8.18
- Hoch
- 8.35
- Volumen
- 3.500 K
- Tagesänderung
- 2.58%
- Monatsänderung
- -0.60%
- 6-Monatsänderung
- 8.30%
- Jahresänderung
- -4.24%
