货币 / DRH
DRH: Diamondrock Hospitality Company
8.23 USD 0.04 (0.49%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRH汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点8.13和高点8.30进行交易。
关注Diamondrock Hospitality Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DRH新闻
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- DiamondRock Hospitality: The Preferred Shares Are Unlikely To Be Called In 2025 (DRH.PR.A)
- DiamondRock Hospitality (DRH) Upgraded to Buy: Here's Why
- DiamondRock Hospitality Company (DRH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DiamondRock Hospitality (DRH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- DiamondRock Hospitality (DRH) Tops Q2 FFO Estimates
- Sunstone Hotel Investors (SHO) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Uniti Group (UNIT) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 15): DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH)
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- DRH or GLPI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- D.R. Horton stock price target raised to $155 from $135 at BofA Securities
- DiamondRock Hospitality refinances and upsizes credit facility to $1.5 billion
- First Industrial Realty Trust (FR) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Texas Capital Securities initiates D.R. Horton stock with Hold rating
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- Over 8% Yield From DiamondRock Hospitality Preferred (NYSE:DRH)
- Airbnb’s stock is now a sell, as a subdued summer for leisure travel looms, analyst says
- DIAMONDROCK HOSPITALITY ANNOUNCES SECOND QUARTER 2025 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
日范围
8.13 8.30
年范围
6.19 10.00
- 前一天收盘价
- 8.19
- 开盘价
- 8.19
- 卖价
- 8.23
- 买价
- 8.53
- 最低价
- 8.13
- 最高价
- 8.30
- 交易量
- 825
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -2.02%
- 6个月变化
- 6.74%
- 年变化
- -5.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值