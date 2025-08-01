Moedas / DOC
DOC: Healthpeak Properties Inc
18.21 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.12 e o mais alto foi 18.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Healthpeak Properties Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DOC Notícias
- Raymond James eleva Healthpeak e rebaixa Healthcare Realty para Underperform
- Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
- Raymond James eleva classificação das ações da Healthpeak Properties por valorização
- Healthpeak Properties stock rating upgraded by Raymond James on valuation
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 2 Undervalued Healthcare Stocks to Buy in 2025 and Hold for Decades
- Mizuho maintains Outperform rating on Healthpeak Properties stock
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Want Safe Dividend Income in 2025 and Beyond? Invest in the Following 5 Ultra-High-Yield Stocks.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Healthpeak Properties stock hits 52-week low at 16.63 USD
- Zacks Investment Ideas feature highlights: MSCI, Charter Communications and Healthpeak Properties
- Healthpeak prices $500 million in senior unsecured notes due 2033
- Healthpeak (DOC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Healthpeak Properties updates federal income tax considerations in SEC filing
- These 3 CEOs Just Bought the Dip
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Healthpeak Properties Q2: Value To Unlock For Investors With A Long-Term Horizon (DOC)
Faixa diária
18.12 18.31
Faixa anual
16.63 23.26
- Fechamento anterior
- 18.21
- Open
- 18.24
- Bid
- 18.21
- Ask
- 18.51
- Low
- 18.12
- High
- 18.31
- Volume
- 394
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.90%
- Mudança de 6 meses
- -10.74%
- Mudança anual
- -20.62%
