货币 / DOC
DOC: Healthpeak Properties Inc
18.24 USD 0.01 (0.05%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOC汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点18.10和高点18.31进行交易。
关注Healthpeak Properties Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOC新闻
- Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
- 雷蒙德詹姆斯基于估值上调Healthpeak Properties股票评级
- Healthpeak Properties stock rating upgraded by Raymond James on valuation
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 2 Undervalued Healthcare Stocks to Buy in 2025 and Hold for Decades
- Mizuho maintains Outperform rating on Healthpeak Properties stock
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Want Safe Dividend Income in 2025 and Beyond? Invest in the Following 5 Ultra-High-Yield Stocks.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Healthpeak Properties stock hits 52-week low at 16.63 USD
- Zacks Investment Ideas feature highlights: MSCI, Charter Communications and Healthpeak Properties
- Healthpeak prices $500 million in senior unsecured notes due 2033
- Healthpeak (DOC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Healthpeak Properties updates federal income tax considerations in SEC filing
- These 3 CEOs Just Bought the Dip
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Healthpeak Properties Q2: Value To Unlock For Investors With A Long-Term Horizon (DOC)
- Healthpeak Properties director Brinker buys $49,985 in stock
日范围
18.10 18.31
年范围
16.63 23.26
- 前一天收盘价
- 18.25
- 开盘价
- 18.24
- 卖价
- 18.24
- 买价
- 18.54
- 最低价
- 18.10
- 最高价
- 18.31
- 交易量
- 8.104 K
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- -10.59%
- 年变化
- -20.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值