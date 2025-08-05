Devises / DOC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DOC: Healthpeak Properties Inc
18.47 USD 0.11 (0.59%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DOC a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.40 et à un maximum de 18.68.
Suivez la dynamique Healthpeak Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOC Nouvelles
- Cet analyste de BP devient optimiste; Voici les 5 principales améliorations pour lundi | Benzinga France
- Raymond James relève Healthpeak et dégrade Healthcare Realty à Sous-performance
- Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
- La notation de l’action Healthpeak Properties relevée par Raymond James en raison de sa valorisation
- Healthpeak Properties stock rating upgraded by Raymond James on valuation
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 2 Undervalued Healthcare Stocks to Buy in 2025 and Hold for Decades
- Mizuho maintient sa note Surperformance pour l’action Healthpeak Properties
- Mizuho maintains Outperform rating on Healthpeak Properties stock
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Want Safe Dividend Income in 2025 and Beyond? Invest in the Following 5 Ultra-High-Yield Stocks.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Healthpeak Properties stock hits 52-week low at 16.63 USD
- Zacks Investment Ideas feature highlights: MSCI, Charter Communications and Healthpeak Properties
- Healthpeak prices $500 million in senior unsecured notes due 2033
- Healthpeak (DOC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Healthpeak Properties updates federal income tax considerations in SEC filing
- These 3 CEOs Just Bought the Dip
Range quotidien
18.40 18.68
Range Annuel
16.63 23.26
- Clôture Précédente
- 18.58
- Ouverture
- 18.48
- Bid
- 18.47
- Ask
- 18.77
- Plus Bas
- 18.40
- Plus Haut
- 18.68
- Volume
- 7.692 K
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- 3.36%
- Changement à 6 Mois
- -9.46%
- Changement Annuel
- -19.49%
20 septembre, samedi