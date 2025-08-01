КотировкиРазделы
DOC: Healthpeak Properties Inc

18.24 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOC за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.10, а максимальная — 18.31.

Следите за динамикой Healthpeak Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.10 18.31
Годовой диапазон
16.63 23.26
Предыдущее закрытие
18.25
Open
18.24
Bid
18.24
Ask
18.54
Low
18.10
High
18.31
Объем
8.104 K
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
2.07%
6-месячное изменение
-10.59%
Годовое изменение
-20.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.