DOC: Healthpeak Properties Inc
18.24 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOC за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.10, а максимальная — 18.31.
Следите за динамикой Healthpeak Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.10 18.31
Годовой диапазон
16.63 23.26
- Предыдущее закрытие
- 18.25
- Open
- 18.24
- Bid
- 18.24
- Ask
- 18.54
- Low
- 18.10
- High
- 18.31
- Объем
- 8.104 K
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 2.07%
- 6-месячное изменение
- -10.59%
- Годовое изменение
- -20.49%
