DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc

9.15 USD 0.04 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DNB para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.14 e o mais alto foi 9.16.

Veja a dinâmica do par de moedas Dun & Bradstreet Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
9.14 9.16
Faixa anual
7.78 12.95
Fechamento anterior
9.11
Open
9.14
Bid
9.15
Ask
9.45
Low
9.14
High
9.16
Volume
4.370 K
Mudança diária
0.44%
Mudança mensal
0.55%
Mudança de 6 meses
0.55%
Mudança anual
-23.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh