DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc
9.15 USD 0.04 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DNB para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.14 e o mais alto foi 9.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Dun & Bradstreet Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
9.14 9.16
Faixa anual
7.78 12.95
- Fechamento anterior
- 9.11
- Open
- 9.14
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Low
- 9.14
- High
- 9.16
- Volume
- 4.370 K
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 0.55%
- Mudança de 6 meses
- 0.55%
- Mudança anual
- -23.24%
