Währungen / DNB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc
9.15 USD 0.04 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DNB hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.14 bis zu einem Hoch von 9.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dun & Bradstreet Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNB News
- Clearlake completes acquisition of Dun & Bradstreet for $9.15 per share
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Dun & Bradstreet (DNB) executive chairman sells $22.7 million in stock
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.02%
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Earnings call transcript: DNB Q2 2025 sees strong equity returns amid NII decline
- Dun And Bradstreet earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.79%
- Dun & Bradstreet (DNB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Dun & Bradstreet (DNB) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.71%
- Verisk Analytics (VRSK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fair Isaac: Priced For Hyper Growth But Facing Stagnation (NYSE:FICO)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.45%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.20%
- DNB misses Q2 estimates as profit falls 3%, margins and trading weaken
- DNB Q2 2025 slides: Carnegie acquisition boosts fees, ROE reaches 15.4%
- In the Fed’s hunt for a reason to cut rates, surveys and tariffs make answers elusive
- Dun & Bradstreet: Upside Capped By Buyout Terms, Downside Contained By Fundamentals (DNB)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.58%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.67%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.15%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.64%
- Potential fee misses at Nordic banks may catch attention this quarter - Barclays
Tagesspanne
9.14 9.16
Jahresspanne
7.78 12.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.11
- Eröffnung
- 9.14
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Tief
- 9.14
- Hoch
- 9.16
- Volumen
- 4.370 K
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 0.55%
- 6-Monatsänderung
- 0.55%
- Jahresänderung
- -23.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K