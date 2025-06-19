Валюты / DNB
DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc
9.15 USD 0.04 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNB за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.14, а максимальная — 9.16.
Следите за динамикой Dun & Bradstreet Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.14 9.16
Годовой диапазон
7.78 12.95
- Предыдущее закрытие
- 9.11
- Open
- 9.14
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Low
- 9.14
- High
- 9.16
- Объем
- 4.370 K
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- 0.55%
- Годовое изменение
- -23.24%
