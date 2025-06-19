货币 / DNB
DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc
9.15 USD 0.04 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DNB汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点9.14和高点9.16进行交易。
关注Dun & Bradstreet Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DNB新闻
- Clearlake completes acquisition of Dun & Bradstreet for $9.15 per share
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Dun & Bradstreet (DNB) executive chairman sells $22.7 million in stock
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.02%
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Earnings call transcript: DNB Q2 2025 sees strong equity returns amid NII decline
- Dun And Bradstreet earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.79%
- Dun & Bradstreet (DNB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Dun & Bradstreet (DNB) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.71%
- Verisk Analytics (VRSK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fair Isaac: Priced For Hyper Growth But Facing Stagnation (NYSE:FICO)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.45%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.20%
- DNB misses Q2 estimates as profit falls 3%, margins and trading weaken
- DNB Q2 2025 slides: Carnegie acquisition boosts fees, ROE reaches 15.4%
- In the Fed’s hunt for a reason to cut rates, surveys and tariffs make answers elusive
- Dun & Bradstreet: Upside Capped By Buyout Terms, Downside Contained By Fundamentals (DNB)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.58%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.67%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.15%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.64%
- Potential fee misses at Nordic banks may catch attention this quarter - Barclays
日范围
9.14 9.16
年范围
7.78 12.95
- 前一天收盘价
- 9.11
- 开盘价
- 9.14
- 卖价
- 9.15
- 买价
- 9.45
- 最低价
- 9.14
- 最高价
- 9.16
- 交易量
- 4.370 K
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 0.55%
- 年变化
- -23.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值