通貨 / DNB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc
9.15 USD 0.04 (0.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DNBの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり9.14の安値と9.16の高値で取引されました。
Dun & Bradstreet Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNB News
- Clearlake completes acquisition of Dun & Bradstreet for $9.15 per share
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Dun & Bradstreet (DNB) executive chairman sells $22.7 million in stock
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.02%
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Earnings call transcript: DNB Q2 2025 sees strong equity returns amid NII decline
- Dun And Bradstreet earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.79%
- Dun & Bradstreet (DNB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Dun & Bradstreet (DNB) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.71%
- Verisk Analytics (VRSK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fair Isaac: Priced For Hyper Growth But Facing Stagnation (NYSE:FICO)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.45%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.20%
- DNB misses Q2 estimates as profit falls 3%, margins and trading weaken
- DNB Q2 2025 slides: Carnegie acquisition boosts fees, ROE reaches 15.4%
- In the Fed’s hunt for a reason to cut rates, surveys and tariffs make answers elusive
- Dun & Bradstreet: Upside Capped By Buyout Terms, Downside Contained By Fundamentals (DNB)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.58%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.67%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.15%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.64%
- Potential fee misses at Nordic banks may catch attention this quarter - Barclays
1日のレンジ
9.14 9.16
1年のレンジ
7.78 12.95
- 以前の終値
- 9.11
- 始値
- 9.14
- 買値
- 9.15
- 買値
- 9.45
- 安値
- 9.14
- 高値
- 9.16
- 出来高
- 4.370 K
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- 0.55%
- 6ヶ月の変化
- 0.55%
- 1年の変化
- -23.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K