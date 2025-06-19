Devises / DNB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DNB: Dun & Bradstreet Holdings Inc
9.15 USD 0.04 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DNB a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.14 et à un maximum de 9.16.
Suivez la dynamique Dun & Bradstreet Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNB Nouvelles
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.42%
- Clearlake completes acquisition of Dun & Bradstreet for $9.15 per share
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Dun & Bradstreet (DNB) executive chairman sells $22.7 million in stock
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.02%
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Earnings call transcript: DNB Q2 2025 sees strong equity returns amid NII decline
- Dun And Bradstreet earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.79%
- Dun & Bradstreet (DNB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Dun & Bradstreet (DNB) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.71%
- Verisk Analytics (VRSK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fair Isaac: Priced For Hyper Growth But Facing Stagnation (NYSE:FICO)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.45%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.20%
- DNB misses Q2 estimates as profit falls 3%, margins and trading weaken
- DNB Q2 2025 slides: Carnegie acquisition boosts fees, ROE reaches 15.4%
- In the Fed’s hunt for a reason to cut rates, surveys and tariffs make answers elusive
- Dun & Bradstreet: Upside Capped By Buyout Terms, Downside Contained By Fundamentals (DNB)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.58%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.67%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.15%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.64%
Range quotidien
9.14 9.16
Range Annuel
7.78 12.95
- Clôture Précédente
- 9.11
- Ouverture
- 9.14
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Plus Bas
- 9.14
- Plus Haut
- 9.16
- Volume
- 4.370 K
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 0.55%
- Changement à 6 Mois
- 0.55%
- Changement Annuel
- -23.24%
20 septembre, samedi