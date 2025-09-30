CotaçõesSeções
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable

21.83 USD 0.30 (1.36%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DLR-PL para hoje mudou para -1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.79 e o mais alto foi 22.17.

Veja a dinâmica do par de moedas Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DLR-PL hoje?

Hoje Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) está avaliado em 21.83. O instrumento é negociado dentro de -1.36%, o fechamento de ontem foi 22.13, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLR-PL em tempo real.

As ações de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable pagam dividendos?

Atualmente Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable está avaliado em 21.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.54% e USD. Monitore os movimentos de DLR-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DLR-PL?

Você pode comprar ações de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) pelo preço atual 21.83. Ordens geralmente são executadas perto de 21.83 ou 22.13, enquanto 33 e -1.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLR-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DLR-PL?

Investir em Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 19.99 - 22.49 e o preço atual 21.83. Muitos comparam 3.22% e 6.54% antes de enviar ordens em 21.83 ou 22.13. Estude as mudanças diárias de preço de DLR-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

O maior preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) no último ano foi 22.49. As ações oscilaram bastante dentro de 19.99 - 22.49, e a comparação com 22.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

O menor preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) no ano foi 19.99. A comparação com o preço atual 21.83 e 19.99 - 22.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLR-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLR-PL?

No passado Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.13 e 6.54% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.79 22.17
Faixa anual
19.99 22.49
Fechamento anterior
22.13
Open
22.17
Bid
21.83
Ask
22.13
Low
21.79
High
22.17
Volume
33
Mudança diária
-1.36%
Mudança mensal
3.22%
Mudança de 6 meses
6.54%
Mudança anual
6.54%
