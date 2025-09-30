- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
A taxa do DLR-PL para hoje mudou para -1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.79 e o mais alto foi 22.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DLR-PL hoje?
Hoje Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) está avaliado em 21.83. O instrumento é negociado dentro de -1.36%, o fechamento de ontem foi 22.13, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLR-PL em tempo real.
As ações de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable pagam dividendos?
Atualmente Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable está avaliado em 21.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.54% e USD. Monitore os movimentos de DLR-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DLR-PL?
Você pode comprar ações de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) pelo preço atual 21.83. Ordens geralmente são executadas perto de 21.83 ou 22.13, enquanto 33 e -1.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLR-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DLR-PL?
Investir em Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 19.99 - 22.49 e o preço atual 21.83. Muitos comparam 3.22% e 6.54% antes de enviar ordens em 21.83 ou 22.13. Estude as mudanças diárias de preço de DLR-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
O maior preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) no último ano foi 22.49. As ações oscilaram bastante dentro de 19.99 - 22.49, e a comparação com 22.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
O menor preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) no ano foi 19.99. A comparação com o preço atual 21.83 e 19.99 - 22.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLR-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLR-PL?
No passado Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.13 e 6.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.13
- Open
- 22.17
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.79
- High
- 22.17
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -1.36%
- Mudança mensal
- 3.22%
- Mudança de 6 meses
- 6.54%
- Mudança anual
- 6.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4