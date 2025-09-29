КотировкиРазделы
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable

21.83 USD 0.30 (1.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLR-PL за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.79, а максимальная — 22.17.

Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLR-PL сегодня?

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) сегодня оценивается на уровне 21.83. Инструмент торгуется в пределах -1.36%, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLR-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ?

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 21.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.54% и USD. Отслеживайте движения DLR-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции DLR-PL?

Вы можете купить акции Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) по текущей цене 21.83. Ордера обычно размещаются около 21.83 или 22.13, тогда как 33 и -1.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLR-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLR-PL?

Инвестирование в Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 19.99 - 22.49 и текущей цены 21.83. Многие сравнивают 3.22% и 6.54% перед размещением ордеров на 21.83 или 22.13. Изучайте ежедневные изменения цены DLR-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Самая высокая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) за последний год составила 22.49. Акции заметно колебались в пределах 19.99 - 22.49, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Самая низкая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) за год составила 19.99. Сравнение с текущими 21.83 и 19.99 - 22.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLR-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLR-PL?

В прошлом Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.13 и 6.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.79 22.17
Годовой диапазон
19.99 22.49
Предыдущее закрытие
22.13
Open
22.17
Bid
21.83
Ask
22.13
Low
21.79
High
22.17
Объем
33
Дневное изменение
-1.36%
Месячное изменение
3.22%
6-месячное изменение
6.54%
Годовое изменение
6.54%
