Курс DLR-PL за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.79, а максимальная — 22.17.

Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.