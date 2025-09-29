- Обзор рынка
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
Курс DLR-PL за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.79, а максимальная — 22.17.
Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLR-PL сегодня?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) сегодня оценивается на уровне 21.83. Инструмент торгуется в пределах -1.36%, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLR-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 21.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.54% и USD. Отслеживайте движения DLR-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции DLR-PL?
Вы можете купить акции Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) по текущей цене 21.83. Ордера обычно размещаются около 21.83 или 22.13, тогда как 33 и -1.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLR-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLR-PL?
Инвестирование в Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 19.99 - 22.49 и текущей цены 21.83. Многие сравнивают 3.22% и 6.54% перед размещением ордеров на 21.83 или 22.13. Изучайте ежедневные изменения цены DLR-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Самая высокая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) за последний год составила 22.49. Акции заметно колебались в пределах 19.99 - 22.49, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Самая низкая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) за год составила 19.99. Сравнение с текущими 21.83 и 19.99 - 22.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLR-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLR-PL?
В прошлом Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.13 и 6.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.13
- Open
- 22.17
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.79
- High
- 22.17
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- 3.22%
- 6-месячное изменение
- 6.54%
- Годовое изменение
- 6.54%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%