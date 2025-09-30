- Übersicht
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
Der Wechselkurs von DLR-PL hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.79 bis zu einem Hoch von 22.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DLR-PL heute?
Die Aktie von Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) notiert heute bei 21.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.13 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von DLR-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DLR-PL Dividenden?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable wird derzeit mit 21.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLR-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich DLR-PL-Aktien?
Sie können Aktien von Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) zum aktuellen Kurs von 21.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.83 oder 22.13 platziert, während 33 und -1.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLR-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DLR-PL-Aktien?
Bei einer Investition in Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 19.99 - 22.49 und der aktuelle Kurs 21.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.22% und 6.54%, bevor sie Orders zu 21.83 oder 22.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLR-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) im vergangenen Jahr lag bei 22.49. Innerhalb von 19.99 - 22.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) im Laufe des Jahres betrug 19.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.83 und der Spanne 19.99 - 22.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLR-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DLR-PL statt?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.13 und 6.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.13
- Eröffnung
- 22.17
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Tief
- 21.79
- Hoch
- 22.17
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- 3.22%
- 6-Monatsänderung
- 6.54%
- Jahresänderung
- 6.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4