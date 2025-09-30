KurseKategorien
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable

21.83 USD 0.30 (1.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLR-PL hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.79 bis zu einem Hoch von 22.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DLR-PL heute?

Die Aktie von Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) notiert heute bei 21.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.13 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von DLR-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DLR-PL Dividenden?

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable wird derzeit mit 21.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLR-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich DLR-PL-Aktien?

Sie können Aktien von Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) zum aktuellen Kurs von 21.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.83 oder 22.13 platziert, während 33 und -1.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLR-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DLR-PL-Aktien?

Bei einer Investition in Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 19.99 - 22.49 und der aktuelle Kurs 21.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.22% und 6.54%, bevor sie Orders zu 21.83 oder 22.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLR-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Der höchste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) im vergangenen Jahr lag bei 22.49. Innerhalb von 19.99 - 22.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Der niedrigste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) im Laufe des Jahres betrug 19.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.83 und der Spanne 19.99 - 22.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLR-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DLR-PL statt?

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.13 und 6.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.79 22.17
Jahresspanne
19.99 22.49
Vorheriger Schlusskurs
22.13
Eröffnung
22.17
Bid
21.83
Ask
22.13
Tief
21.79
Hoch
22.17
Volumen
33
Tagesänderung
-1.36%
Monatsänderung
3.22%
6-Monatsänderung
6.54%
Jahresänderung
6.54%
