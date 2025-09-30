- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
Il tasso di cambio DLR-PL ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.79 e ad un massimo di 22.17.
Segui le dinamiche di Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DLR-PL oggi?
Oggi le azioni Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable sono prezzate a 21.83. Viene scambiato all'interno di -1.36%, la chiusura di ieri è stata 22.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLR-PL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable pagano dividendi?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 21.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLR-PL.
Come acquistare azioni DLR-PL?
Puoi acquistare azioni Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 21.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.83 o 22.13, mentre 33 e -1.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLR-PL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DLR-PL?
Investire in Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 19.99 - 22.49 e il prezzo attuale 21.83. Molti confrontano 3.22% e 6.54% prima di effettuare ordini su 21.83 o 22.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLR-PL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Il prezzo massimo di DIGITAL REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 22.49. All'interno di 19.99 - 22.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Il prezzo più basso di DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) nel corso dell'anno è stato 19.99. Confrontandolo con gli attuali 21.83 e 19.99 - 22.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLR-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLR-PL?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.13 e 6.54%.
- Chiusura Precedente
- 22.13
- Apertura
- 22.17
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Minimo
- 21.79
- Massimo
- 22.17
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -1.36%
- Variazione Mensile
- 3.22%
- Variazione Semestrale
- 6.54%
- Variazione Annuale
- 6.54%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4