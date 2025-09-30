QuotazioniSezioni
Valute / DLR-PL
Tornare a Azioni

DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable

21.83 USD 0.30 (1.36%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLR-PL ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.79 e ad un massimo di 22.17.

Segui le dinamiche di Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DLR-PL oggi?

Oggi le azioni Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable sono prezzate a 21.83. Viene scambiato all'interno di -1.36%, la chiusura di ieri è stata 22.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLR-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable pagano dividendi?

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 21.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLR-PL.

Come acquistare azioni DLR-PL?

Puoi acquistare azioni Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 21.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.83 o 22.13, mentre 33 e -1.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLR-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DLR-PL?

Investire in Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 19.99 - 22.49 e il prezzo attuale 21.83. Molti confrontano 3.22% e 6.54% prima di effettuare ordini su 21.83 o 22.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLR-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo massimo di DIGITAL REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 22.49. All'interno di 19.99 - 22.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo più basso di DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) nel corso dell'anno è stato 19.99. Confrontandolo con gli attuali 21.83 e 19.99 - 22.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLR-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLR-PL?

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.13 e 6.54%.

Intervallo Giornaliero
21.79 22.17
Intervallo Annuale
19.99 22.49
Chiusura Precedente
22.13
Apertura
22.17
Bid
21.83
Ask
22.13
Minimo
21.79
Massimo
22.17
Volume
33
Variazione giornaliera
-1.36%
Variazione Mensile
3.22%
Variazione Semestrale
6.54%
Variazione Annuale
6.54%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4