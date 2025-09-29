DLR-PL股票今天的价格是多少？ Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 股票今天的定价为21.83。它在-1.36%范围内交易，昨天的收盘价为22.13，交易量达到33。DLR-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 股票是否支付股息？ Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 目前的价值为21.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.54%和USD。实时查看图表以跟踪DLR-PL走势。

如何购买DLR-PL股票？ 您可以以21.83的当前价格购买Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 股票。订单通常设置在21.83或22.13附近，而33和-1.53%显示市场活动。立即关注DLR-PL的实时图表更新。

如何投资DLR-PL股票？ 投资Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 需要考虑年度范围19.99 - 22.49和当前价格21.83。许多人在以21.83或22.13下订单之前，会比较3.22%和。实时查看DLR-PL价格图表，了解每日变化。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，DIGITAL REALTY TRUST, INC.的最高价格是22.49。在19.99 - 22.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 的绩效。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最低价格是多少？ DIGITAL REALTY TRUST, INC.（DLR-PL）的最低价格为19.99。将其与当前的21.83和19.99 - 22.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLR-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。