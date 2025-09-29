DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
今日DLR-PL汇率已更改-1.36%。当日，交易品种以低点21.79和高点22.17进行交易。
关注Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DLR-PL股票今天的价格是多少？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 股票今天的定价为21.83。它在-1.36%范围内交易，昨天的收盘价为22.13，交易量达到33。DLR-PL的实时价格图表显示了这些更新。
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 股票是否支付股息？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 目前的价值为21.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.54%和USD。实时查看图表以跟踪DLR-PL走势。
如何购买DLR-PL股票？
您可以以21.83的当前价格购买Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 股票。订单通常设置在21.83或22.13附近，而33和-1.53%显示市场活动。立即关注DLR-PL的实时图表更新。
如何投资DLR-PL股票？
投资Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 需要考虑年度范围19.99 - 22.49和当前价格21.83。许多人在以21.83或22.13下订单之前，会比较3.22%和。实时查看DLR-PL价格图表，了解每日变化。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DIGITAL REALTY TRUST, INC.的最高价格是22.49。在19.99 - 22.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 的绩效。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最低价格是多少？
DIGITAL REALTY TRUST, INC.（DLR-PL）的最低价格为19.99。将其与当前的21.83和19.99 - 22.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLR-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DLR-PL股票是什么时候拆分的？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.13和6.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.13
- 开盘价
- 22.17
- 卖价
- 21.83
- 买价
- 22.13
- 最低价
- 21.79
- 最高价
- 22.17
- 交易量
- 33
- 日变化
- -1.36%
- 月变化
- 3.22%
- 6个月变化
- 6.54%
- 年变化
- 6.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值