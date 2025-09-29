- Panorámica
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
El tipo de cambio de DLR-PL de hoy ha cambiado un -1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.79, mientras que el máximo ha alcanzado 22.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DLR-PL hoy?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) se evalúa hoy en 21.83. El instrumento se negocia dentro de -1.36%; el cierre de ayer ha sido 22.13 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DLR-PL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ?
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable se evalúa actualmente en 21.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.54% y USD. Monitoree los movimientos de DLR-PL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DLR-PL?
Puede comprar acciones de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable (DLR-PL) al precio actual de 21.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.83 o 22.13, mientras que 33 y -1.53% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DLR-PL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DLR-PL?
Invertir en Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable implica tener en cuenta el rango anual 19.99 - 22.49 y el precio actual 21.83. Muchos comparan 3.22% y 6.54% antes de colocar órdenes en 21.83 o 22.13. Estudie los cambios diarios de precios de DLR-PL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
El precio más alto de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) en el último año ha sido 22.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.99 - 22.49, una comparación con 22.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
El precio más bajo de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PL) para el año ha sido 19.99. La comparación con los actuales 21.83 y 19.99 - 22.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DLR-PL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DLR-PL?
En el pasado, Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.13 y 6.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.13
- Open
- 22.17
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.79
- High
- 22.17
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -1.36%
- Cambio mensual
- 3.22%
- Cambio a 6 meses
- 6.54%
- Cambio anual
- 6.54%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.