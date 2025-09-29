- 概要
DLR-PL: Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable
DLR-PLの今日の為替レートは、-1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり21.79の安値と22.17の高値で取引されました。
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DLR-PL株の現在の価格は？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable の株価は本日21.83です。-1.36%内で取引され、前日の終値は22.13、取引量は33に達しました。DLR-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable の現在の価格は21.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.54%やUSDにも注目します。DLR-PLの動きはライブチャートで確認できます。
DLR-PL株を買う方法は？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable の株は現在21.83で購入可能です。注文は通常21.83または22.13付近で行われ、33や-1.53%が市場の動きを示します。DLR-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。
DLR-PL株に投資する方法は？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅19.99 - 22.49と現在の21.83を考慮します。注文は多くの場合21.83や22.13で行われる前に、3.22%や6.54%と比較されます。DLR-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最高値は？
DIGITAL REALTY TRUST, INC.の過去1年の最高値は22.49でした。19.99 - 22.49内で株価は大きく変動し、22.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？
DIGITAL REALTY TRUST, INC.(DLR-PL)の年間最安値は19.99でした。現在の21.83や19.99 - 22.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLR-PLの動きはライブチャートで確認できます。
DLR-PLの株式分割はいつ行われましたか？
Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.13、6.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.13
- 始値
- 22.17
- 買値
- 21.83
- 買値
- 22.13
- 安値
- 21.79
- 高値
- 22.17
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -1.36%
- 1ヶ月の変化
- 3.22%
- 6ヶ月の変化
- 6.54%
- 1年の変化
- 6.54%
