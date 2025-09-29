Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable の現在の価格は21.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.54%やUSDにも注目します。DLR-PLの動きはライブチャートで確認できます。

Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅19.99 - 22.49と現在の21.83を考慮します。注文は多くの場合21.83や22.13で行われる前に、3.22%や6.54%と比較されます。DLR-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の過去1年の最高値は22.49でした。19.99 - 22.49内で株価は大きく変動し、22.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Digital Realty Trust Inc 5.200% Series L Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.(DLR-PL)の年間最安値は19.99でした。現在の21.83や19.99 - 22.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLR-PLの動きはライブチャートで確認できます。