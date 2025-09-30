- Visão do mercado
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
A taxa do DLR-PJ para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.34 e o mais alto foi 22.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DLR-PJ hoje?
Hoje Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) está avaliado em 22.38. O instrumento é negociado dentro de -0.58%, o fechamento de ontem foi 22.51, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLR-PJ em tempo real.
As ações de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable pagam dividendos?
Atualmente Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable está avaliado em 22.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.27% e USD. Monitore os movimentos de DLR-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DLR-PJ?
Você pode comprar ações de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) pelo preço atual 22.38. Ordens geralmente são executadas perto de 22.38 ou 22.68, enquanto 22 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLR-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DLR-PJ?
Investir em Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 20.73 - 23.17 e o preço atual 22.38. Muitos comparam 1.13% e 5.27% antes de enviar ordens em 22.38 ou 22.68. Estude as mudanças diárias de preço de DLR-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
O maior preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) no último ano foi 23.17. As ações oscilaram bastante dentro de 20.73 - 23.17, e a comparação com 22.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
O menor preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) no ano foi 20.73. A comparação com o preço atual 22.38 e 20.73 - 23.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLR-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLR-PJ?
No passado Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.51 e 5.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.51
- Open
- 22.43
- Bid
- 22.38
- Ask
- 22.68
- Low
- 22.34
- High
- 22.47
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- 1.13%
- Mudança de 6 meses
- 5.27%
- Mudança anual
- 5.27%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4