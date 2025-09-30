CotaçõesSeções
DLR-PJ
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable

22.38 USD 0.13 (0.58%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DLR-PJ para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.34 e o mais alto foi 22.47.

Veja a dinâmica do par de moedas Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DLR-PJ hoje?

Hoje Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) está avaliado em 22.38. O instrumento é negociado dentro de -0.58%, o fechamento de ontem foi 22.51, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLR-PJ em tempo real.

As ações de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable pagam dividendos?

Atualmente Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable está avaliado em 22.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.27% e USD. Monitore os movimentos de DLR-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DLR-PJ?

Você pode comprar ações de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) pelo preço atual 22.38. Ordens geralmente são executadas perto de 22.38 ou 22.68, enquanto 22 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLR-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DLR-PJ?

Investir em Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 20.73 - 23.17 e o preço atual 22.38. Muitos comparam 1.13% e 5.27% antes de enviar ordens em 22.38 ou 22.68. Estude as mudanças diárias de preço de DLR-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

O maior preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) no último ano foi 23.17. As ações oscilaram bastante dentro de 20.73 - 23.17, e a comparação com 22.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

O menor preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) no ano foi 20.73. A comparação com o preço atual 22.38 e 20.73 - 23.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLR-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLR-PJ?

No passado Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.51 e 5.27% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.34 22.47
Faixa anual
20.73 23.17
Fechamento anterior
22.51
Open
22.43
Bid
22.38
Ask
22.68
Low
22.34
High
22.47
Volume
22
Mudança diária
-0.58%
Mudança mensal
1.13%
Mudança de 6 meses
5.27%
Mudança anual
5.27%
