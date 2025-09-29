DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
今日DLR-PJ汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点22.34和高点22.47进行交易。
关注Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DLR-PJ股票今天的价格是多少？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 股票今天的定价为22.38。它在-0.58%范围内交易，昨天的收盘价为22.51，交易量达到22。DLR-PJ的实时价格图表显示了这些更新。
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 股票是否支付股息？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 目前的价值为22.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.27%和USD。实时查看图表以跟踪DLR-PJ走势。
如何购买DLR-PJ股票？
您可以以22.38的当前价格购买Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 股票。订单通常设置在22.38或22.68附近，而22和-0.22%显示市场活动。立即关注DLR-PJ的实时图表更新。
如何投资DLR-PJ股票？
投资Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 需要考虑年度范围20.73 - 23.17和当前价格22.38。许多人在以22.38或22.68下订单之前，会比较1.13%和。实时查看DLR-PJ价格图表，了解每日变化。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DIGITAL REALTY TRUST, INC.的最高价格是23.17。在20.73 - 23.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 的绩效。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最低价格是多少？
DIGITAL REALTY TRUST, INC.（DLR-PJ）的最低价格为20.73。将其与当前的22.38和20.73 - 23.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLR-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DLR-PJ股票是什么时候拆分的？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.51和5.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.51
- 开盘价
- 22.43
- 卖价
- 22.38
- 买价
- 22.68
- 最低价
- 22.34
- 最高价
- 22.47
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- 5.27%
- 年变化
- 5.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值