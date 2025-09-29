- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
DLR-PJの今日の為替レートは、-0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり22.34の安値と22.47の高値で取引されました。
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DLR-PJ株の現在の価格は？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の株価は本日22.38です。-0.58%内で取引され、前日の終値は22.51、取引量は22に達しました。DLR-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の現在の価格は22.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.27%やUSDにも注目します。DLR-PJの動きはライブチャートで確認できます。
DLR-PJ株を買う方法は？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の株は現在22.38で購入可能です。注文は通常22.38または22.68付近で行われ、22や-0.22%が市場の動きを示します。DLR-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
DLR-PJ株に投資する方法は？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅20.73 - 23.17と現在の22.38を考慮します。注文は多くの場合22.38や22.68で行われる前に、1.13%や5.27%と比較されます。DLR-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最高値は？
DIGITAL REALTY TRUST, INC.の過去1年の最高値は23.17でした。20.73 - 23.17内で株価は大きく変動し、22.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？
DIGITAL REALTY TRUST, INC.(DLR-PJ)の年間最安値は20.73でした。現在の22.38や20.73 - 23.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLR-PJの動きはライブチャートで確認できます。
DLR-PJの株式分割はいつ行われましたか？
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.51、5.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.51
- 始値
- 22.43
- 買値
- 22.38
- 買値
- 22.68
- 安値
- 22.34
- 高値
- 22.47
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.58%
- 1ヶ月の変化
- 1.13%
- 6ヶ月の変化
- 5.27%
- 1年の変化
- 5.27%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前