通貨 / DLR-PJ
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable

22.38 USD 0.13 (0.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DLR-PJの今日の為替レートは、-0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり22.34の安値と22.47の高値で取引されました。

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DLR-PJ株の現在の価格は？

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の株価は本日22.38です。-0.58%内で取引され、前日の終値は22.51、取引量は22に達しました。DLR-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の現在の価格は22.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.27%やUSDにも注目します。DLR-PJの動きはライブチャートで確認できます。

DLR-PJ株を買う方法は？

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable の株は現在22.38で購入可能です。注文は通常22.38または22.68付近で行われ、22や-0.22%が市場の動きを示します。DLR-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

DLR-PJ株に投資する方法は？

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅20.73 - 23.17と現在の22.38を考慮します。注文は多くの場合22.38や22.68で行われる前に、1.13%や5.27%と比較されます。DLR-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最高値は？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の過去1年の最高値は23.17でした。20.73 - 23.17内で株価は大きく変動し、22.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.(DLR-PJ)の年間最安値は20.73でした。現在の22.38や20.73 - 23.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLR-PJの動きはライブチャートで確認できます。

DLR-PJの株式分割はいつ行われましたか？

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.51、5.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.34 22.47
1年のレンジ
20.73 23.17
以前の終値
22.51
始値
22.43
買値
22.38
買値
22.68
安値
22.34
高値
22.47
出来高
22
1日の変化
-0.58%
1ヶ月の変化
1.13%
6ヶ月の変化
5.27%
1年の変化
5.27%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待