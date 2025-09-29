КотировкиРазделы
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable

22.34 USD 0.17 (0.76%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLR-PJ за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.47.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLR-PJ сегодня?

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) сегодня оценивается на уровне 22.34. Инструмент торгуется в пределах -0.76%, вчерашнее закрытие составило 22.51, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLR-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable ?

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 22.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения DLR-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции DLR-PJ?

Вы можете купить акции Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) по текущей цене 22.34. Ордера обычно размещаются около 22.34 или 22.64, тогда как 21 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLR-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLR-PJ?

Инвестирование в Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 20.73 - 23.17 и текущей цены 22.34. Многие сравнивают 0.95% и 5.08% перед размещением ордеров на 22.34 или 22.64. Изучайте ежедневные изменения цены DLR-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Самая высокая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) за последний год составила 23.17. Акции заметно колебались в пределах 20.73 - 23.17, сравнение с 22.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Самая низкая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) за год составила 20.73. Сравнение с текущими 22.34 и 20.73 - 23.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLR-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLR-PJ?

В прошлом Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.51 и 5.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.34 22.47
Годовой диапазон
20.73 23.17
Предыдущее закрытие
22.51
Open
22.43
Bid
22.34
Ask
22.64
Low
22.34
High
22.47
Объем
21
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
5.08%
Годовое изменение
5.08%
