DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
Курс DLR-PJ за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.47.
Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLR-PJ сегодня?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) сегодня оценивается на уровне 22.34. Инструмент торгуется в пределах -0.76%, вчерашнее закрытие составило 22.51, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLR-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable ?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 22.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения DLR-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции DLR-PJ?
Вы можете купить акции Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) по текущей цене 22.34. Ордера обычно размещаются около 22.34 или 22.64, тогда как 21 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLR-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLR-PJ?
Инвестирование в Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 20.73 - 23.17 и текущей цены 22.34. Многие сравнивают 0.95% и 5.08% перед размещением ордеров на 22.34 или 22.64. Изучайте ежедневные изменения цены DLR-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Самая высокая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) за последний год составила 23.17. Акции заметно колебались в пределах 20.73 - 23.17, сравнение с 22.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Самая низкая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) за год составила 20.73. Сравнение с текущими 22.34 и 20.73 - 23.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLR-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLR-PJ?
В прошлом Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.51 и 5.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.51
- Open
- 22.43
- Bid
- 22.34
- Ask
- 22.64
- Low
- 22.34
- High
- 22.47
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 5.08%
- Годовое изменение
- 5.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%