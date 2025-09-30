KurseKategorien
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable

22.38 USD 0.13 (0.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLR-PJ hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 22.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DLR-PJ heute?

Die Aktie von Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) notiert heute bei 22.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.51 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von DLR-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DLR-PJ Dividenden?

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable wird derzeit mit 22.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLR-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich DLR-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) zum aktuellen Kurs von 22.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.38 oder 22.68 platziert, während 22 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLR-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DLR-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 20.73 - 23.17 und der aktuelle Kurs 22.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.13% und 5.27%, bevor sie Orders zu 22.38 oder 22.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLR-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Der höchste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 23.17. Innerhalb von 20.73 - 23.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Der niedrigste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) im Laufe des Jahres betrug 20.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.38 und der Spanne 20.73 - 23.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLR-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DLR-PJ statt?

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.51 und 5.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.34 22.47
Jahresspanne
20.73 23.17
Vorheriger Schlusskurs
22.51
Eröffnung
22.43
Bid
22.38
Ask
22.68
Tief
22.34
Hoch
22.47
Volumen
22
Tagesänderung
-0.58%
Monatsänderung
1.13%
6-Monatsänderung
5.27%
Jahresänderung
5.27%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4