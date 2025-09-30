- Übersicht
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
Der Wechselkurs von DLR-PJ hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 22.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DLR-PJ heute?
Die Aktie von Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) notiert heute bei 22.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.51 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von DLR-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DLR-PJ Dividenden?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable wird derzeit mit 22.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLR-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DLR-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable (DLR-PJ) zum aktuellen Kurs von 22.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.38 oder 22.68 platziert, während 22 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLR-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DLR-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 20.73 - 23.17 und der aktuelle Kurs 22.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.13% und 5.27%, bevor sie Orders zu 22.38 oder 22.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLR-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 23.17. Innerhalb von 20.73 - 23.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) im Laufe des Jahres betrug 20.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.38 und der Spanne 20.73 - 23.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLR-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DLR-PJ statt?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.51 und 5.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.51
- Eröffnung
- 22.43
- Bid
- 22.38
- Ask
- 22.68
- Tief
- 22.34
- Hoch
- 22.47
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 5.27%
- Jahresänderung
- 5.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4