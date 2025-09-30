- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
Le taux de change de DLR-PJ a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.34 et à un maximum de 22.47.
Suivez la dynamique Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DLR-PJ aujourd'hui ?
L'action Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable est cotée à 22.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.58%, a clôturé hier à 22.51 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de DLR-PJ présente ces mises à jour.
L'action Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable verse-t-elle des dividendes ?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable est actuellement valorisé à 22.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DLR-PJ.
Comment acheter des actions DLR-PJ ?
Vous pouvez acheter des actions Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable au cours actuel de 22.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.38 ou de 22.68, le 22 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DLR-PJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DLR-PJ ?
Investir dans Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.73 - 23.17 et le prix actuel 22.38. Beaucoup comparent 1.13% et 5.27% avant de passer des ordres à 22.38 ou 22.68. Consultez le graphique du cours de DLR-PJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DIGITAL REALTY TRUST, INC. ?
Le cours le plus élevé de DIGITAL REALTY TRUST, INC. l'année dernière était 23.17. Au cours de 20.73 - 23.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DIGITAL REALTY TRUST, INC. ?
Le cours le plus bas de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) sur l'année a été 20.73. Sa comparaison avec 22.38 et 20.73 - 23.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DLR-PJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DLR-PJ a-t-elle été divisée ?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.51 et 5.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.51
- Ouverture
- 22.43
- Bid
- 22.38
- Ask
- 22.68
- Plus Bas
- 22.34
- Plus Haut
- 22.47
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -0.58%
- Changement Mensuel
- 1.13%
- Changement à 6 Mois
- 5.27%
- Changement Annuel
- 5.27%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4