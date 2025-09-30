QuotazioniSezioni
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable

22.38 USD 0.13 (0.58%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLR-PJ ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.34 e ad un massimo di 22.47.

Segui le dinamiche di Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DLR-PJ oggi?

Oggi le azioni Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable sono prezzate a 22.38. Viene scambiato all'interno di -0.58%, la chiusura di ieri è stata 22.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLR-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable pagano dividendi?

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 22.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLR-PJ.

Come acquistare azioni DLR-PJ?

Puoi acquistare azioni Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 22.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.38 o 22.68, mentre 22 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLR-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DLR-PJ?

Investire in Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 20.73 - 23.17 e il prezzo attuale 22.38. Molti confrontano 1.13% e 5.27% prima di effettuare ordini su 22.38 o 22.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLR-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo massimo di DIGITAL REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 23.17. All'interno di 20.73 - 23.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo più basso di DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) nel corso dell'anno è stato 20.73. Confrontandolo con gli attuali 22.38 e 20.73 - 23.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLR-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLR-PJ?

Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.51 e 5.27%.

Intervallo Giornaliero
22.34 22.47
Intervallo Annuale
20.73 23.17
Chiusura Precedente
22.51
Apertura
22.43
Bid
22.38
Ask
22.68
Minimo
22.34
Massimo
22.47
Volume
22
Variazione giornaliera
-0.58%
Variazione Mensile
1.13%
Variazione Semestrale
5.27%
Variazione Annuale
5.27%
