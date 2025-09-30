- Panoramica
DLR-PJ: Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable
Il tasso di cambio DLR-PJ ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.34 e ad un massimo di 22.47.
Segui le dinamiche di Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DLR-PJ oggi?
Oggi le azioni Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable sono prezzate a 22.38. Viene scambiato all'interno di -0.58%, la chiusura di ieri è stata 22.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLR-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable pagano dividendi?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 22.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLR-PJ.
Come acquistare azioni DLR-PJ?
Puoi acquistare azioni Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 22.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.38 o 22.68, mentre 22 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLR-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DLR-PJ?
Investire in Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 20.73 - 23.17 e il prezzo attuale 22.38. Molti confrontano 1.13% e 5.27% prima di effettuare ordini su 22.38 o 22.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLR-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Il prezzo massimo di DIGITAL REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 23.17. All'interno di 20.73 - 23.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Il prezzo più basso di DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PJ) nel corso dell'anno è stato 20.73. Confrontandolo con gli attuali 22.38 e 20.73 - 23.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLR-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLR-PJ?
Digital Realty Trust Inc 5.250% Series J Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.51 e 5.27%.
- Chiusura Precedente
- 22.51
- Apertura
- 22.43
- Bid
- 22.38
- Ask
- 22.68
- Minimo
- 22.34
- Massimo
- 22.47
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- 1.13%
- Variazione Semestrale
- 5.27%
- Variazione Annuale
- 5.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4