DLO: DLocal Limited - Class A
15.11 USD 0.54 (3.71%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DLO para hoje mudou para 3.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.76 e o mais alto foi 15.23.
Veja a dinâmica do par de moedas DLocal Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
14.76 15.23
Faixa anual
7.61 16.44
- Fechamento anterior
- 14.57
- Open
- 14.87
- Bid
- 15.11
- Ask
- 15.41
- Low
- 14.76
- High
- 15.23
- Volume
- 647
- Mudança diária
- 3.71%
- Mudança mensal
- 6.86%
- Mudança de 6 meses
- 80.96%
- Mudança anual
- 89.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh