DLO: DLocal Limited - Class A
14.57 USD 0.07 (0.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DLO de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.21, mientras que el máximo ha alcanzado 14.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DLocal Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DLO News
- DLocal's Rise In Fintech Positions It For Emerging-Market Growth (NASDAQ:DLO)
- PagSeguro Digital Stock Scores Relative Strength Rating Upgrade
- Why DLocal Stock Topped the Market on Tuesday
- Citi raises DLocal stock price target to $17 on strong Q2 results
- DLocal: Back To High-Growth And Take Rate Improved (NASDAQ:DLO)
- WU and dLocal Drive Digital Remittance Expansion in Latin America
- dLocal completes secondary offering of 17.25 million shares
- Why DLocal Stock Is Sinking This Week
- Why DLocal Stock Got Thrashed on Thursday
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- General Atlantic to sell 15 million dLocal shares at $12.75 each
- General Atlantic to sell 15 million dLocal shares in secondary offering
- StoneCo Stock Gets IBD Stock Rating Upgrade
- 1 No-Brainer Growth Stock to Buy Now
- DLocal shares surge 71% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Company News for Aug 15, 2025
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- This Sherwin-Williams Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Allegion (NYSE:ALLE), BP (NYSE:BP)
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- DLocal: Why The Stock Still Looks Attractive After Q2 Rally (DLO)
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
Rango diario
14.21 14.65
Rango anual
7.61 16.44
- Cierres anteriores
- 14.64
- Open
- 14.58
- Bid
- 14.57
- Ask
- 14.87
- Low
- 14.21
- High
- 14.65
- Volumen
- 5.584 K
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 3.04%
- Cambio a 6 meses
- 74.49%
- Cambio anual
- 82.81%
