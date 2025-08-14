Валюты / DLO
DLO: DLocal Limited - Class A
14.64 USD 0.46 (3.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLO за сегодня изменился на 3.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.42, а максимальная — 15.00.
Следите за динамикой DLocal Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DLO
- Why DLocal Stock Topped the Market on Tuesday
- Citi повышает целевую цену акций DLocal до $17 на фоне сильных результатов за второй квартал
- Citi raises DLocal stock price target to $17 on strong Q2 results
- DLocal: Back To High-Growth And Take Rate Improved (NASDAQ:DLO)
- WU and dLocal Drive Digital Remittance Expansion in Latin America
- dLocal completes secondary offering of 17.25 million shares
- Why DLocal Stock Is Sinking This Week
- Why DLocal Stock Got Thrashed on Thursday
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- General Atlantic to sell 15 million dLocal shares at $12.75 each
- DLocal stock falls after announcement of secondary offering
- General Atlantic to sell 15 million dLocal shares in secondary offering
- StoneCo Stock Gets IBD Stock Rating Upgrade
- 1 No-Brainer Growth Stock to Buy Now
- DLocal shares surge 71% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Company News for Aug 15, 2025
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- This Sherwin-Williams Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Allegion (NYSE:ALLE), BP (NYSE:BP)
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- DLocal: Why The Stock Still Looks Attractive After Q2 Rally (DLO)
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Dlocal stock hits 52-week high at $14.36
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tapestry, Deer and Cisco fall premarket; Birkenstock gains
Дневной диапазон
14.42 15.00
Годовой диапазон
7.61 16.44
- Предыдущее закрытие
- 14.18
- Open
- 14.51
- Bid
- 14.64
- Ask
- 14.94
- Low
- 14.42
- High
- 15.00
- Объем
- 10.077 K
- Дневное изменение
- 3.24%
- Месячное изменение
- 3.54%
- 6-месячное изменение
- 75.33%
- Годовое изменение
- 83.69%
