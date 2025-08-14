КотировкиРазделы
DLO: DLocal Limited - Class A

14.64 USD 0.46 (3.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLO за сегодня изменился на 3.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.42, а максимальная — 15.00.

Следите за динамикой DLocal Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.42 15.00
Годовой диапазон
7.61 16.44
Предыдущее закрытие
14.18
Open
14.51
Bid
14.64
Ask
14.94
Low
14.42
High
15.00
Объем
10.077 K
Дневное изменение
3.24%
Месячное изменение
3.54%
6-месячное изменение
75.33%
Годовое изменение
83.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.