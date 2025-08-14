货币 / DLO
DLO: DLocal Limited - Class A
14.45 USD 0.19 (1.30%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DLO汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点14.21和高点14.58进行交易。
关注DLocal Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DLO新闻
日范围
14.21 14.58
年范围
7.61 16.44
- 前一天收盘价
- 14.64
- 开盘价
- 14.58
- 卖价
- 14.45
- 买价
- 14.75
- 最低价
- 14.21
- 最高价
- 14.58
- 交易量
- 1.777 K
- 日变化
- -1.30%
- 月变化
- 2.19%
- 6个月变化
- 73.05%
- 年变化
- 81.30%
