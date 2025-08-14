通貨 / DLO
DLO: DLocal Limited - Class A
14.89 USD 0.32 (2.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DLOの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり14.76の安値と15.27の高値で取引されました。
DLocal Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.76 15.27
1年のレンジ
7.61 16.44
- 以前の終値
- 14.57
- 始値
- 14.87
- 買値
- 14.89
- 買値
- 15.19
- 安値
- 14.76
- 高値
- 15.27
- 出来高
- 6.621 K
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 5.30%
- 6ヶ月の変化
- 78.32%
- 1年の変化
- 86.83%
