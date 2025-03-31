Moedas / DHF
DHF: BNY Mellon High Yield Strategies Fund
2.61 USD 0.01 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DHF para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.60 e o mais alto foi 2.61.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon High Yield Strategies Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.60 2.61
Faixa anual
2.21 2.69
- Fechamento anterior
- 2.60
- Open
- 2.61
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.60
- High
- 2.61
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 1.16%
- Mudança de 6 meses
- 2.35%
- Mudança anual
- -2.61%
