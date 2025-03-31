货币 / DHF
DHF: BNY Mellon High Yield Strategies Fund
2.61 USD 0.01 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DHF汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点2.60和高点2.61进行交易。
关注BNY Mellon High Yield Strategies Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.60 2.61
年范围
2.21 2.69
- 前一天收盘价
- 2.60
- 开盘价
- 2.61
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.60
- 最高价
- 2.61
- 交易量
- 125
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- 2.35%
- 年变化
- -2.61%
25 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.3%
- 前值
- 3.3%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.6%
- 前值
- 1.6%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 6.8%
- 前值
- 6.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.5%
- 前值
- -2.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.6%
- 前值
- 1.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $42.847 B
- 前值
- $-103.566 B
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 208 K
- 前值
- 231 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.913 M
- 前值
- 1.920 M
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.925%