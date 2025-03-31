通貨 / DHF
DHF: BNY Mellon High Yield Strategies Fund
2.61 USD 0.01 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHFの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と2.61の高値で取引されました。
BNY Mellon High Yield Strategies Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHF News
- BNY Mellon High Yield Strategies Fund declares monthly dividend
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- BNY Mellon High Yield Strategies Fund declares monthly dividend
- FTHY: Worth Monitoring For Term Opportunities (NYSE:FTHY)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
- High-Yield Closed-End Funds (Part 2): DHF (NYSE:DHF)
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- HIX: Continued NAV Destruction Makes It Hard To Recommend This High-Yield Fund
- DHF: Weak Performance Due To Higher Interest Rates (NYSE:DHF)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- EAD: Good Recent Performance, But Hard To Justify The Current Price
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- PHT: Short Duration Is Nice, But This Fund Is Pricey
- ACP: An Unsustainable Distribution Is A Real Problem (NYSE:ACP)
- ISD: A Decent Way To Get Junk Bond Exposure If The Price Improves
- Triple-Factor Closed-End Fund Report - May 2025
- Triple-Factor Closed-End Fund Report, March 2025
1日のレンジ
2.60 2.61
1年のレンジ
2.21 2.69
- 以前の終値
- 2.60
- 始値
- 2.61
- 買値
- 2.61
- 買値
- 2.91
- 安値
- 2.60
- 高値
- 2.61
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 1.16%
- 6ヶ月の変化
- 2.35%
- 1年の変化
- -2.61%
25 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 3.3%
- 前
- 3.3%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.6%
- 前
- 1.6%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 6.8%
- 前
- 6.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -2.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.6%
- 前
- 1.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $42.847 B
- 前
- $-103.566 B
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 208 K
- 前
- 231 K
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.913 M
- 前
- 1.920 M
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.925%