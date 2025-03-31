Devises / DHF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DHF: BNY Mellon High Yield Strategies Fund
2.61 USD 0.01 (0.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DHF a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.60 et à un maximum de 2.61.
Suivez la dynamique BNY Mellon High Yield Strategies Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHF Nouvelles
- BNY Mellon High Yield Strategies Fund declares monthly dividend
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- BNY Mellon High Yield Strategies Fund declares monthly dividend
- FTHY: Worth Monitoring For Term Opportunities (NYSE:FTHY)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
- High-Yield Closed-End Funds (Part 2): DHF (NYSE:DHF)
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- HIX: Continued NAV Destruction Makes It Hard To Recommend This High-Yield Fund
- DHF: Weak Performance Due To Higher Interest Rates (NYSE:DHF)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- EAD: Good Recent Performance, But Hard To Justify The Current Price
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- PHT: Short Duration Is Nice, But This Fund Is Pricey
- ACP: An Unsustainable Distribution Is A Real Problem (NYSE:ACP)
- ISD: A Decent Way To Get Junk Bond Exposure If The Price Improves
- Triple-Factor Closed-End Fund Report - May 2025
- Triple-Factor Closed-End Fund Report, March 2025
Range quotidien
2.60 2.61
Range Annuel
2.21 2.69
- Clôture Précédente
- 2.60
- Ouverture
- 2.61
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Plus Bas
- 2.60
- Plus Haut
- 2.61
- Volume
- 125
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 1.16%
- Changement à 6 Mois
- 2.35%
- Changement Annuel
- -2.61%
25 septembre, jeudi
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%