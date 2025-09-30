- Visão do mercado
DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
A taxa do DFVE para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.29 e o mais alto foi 31.35.
Veja a dinâmica do par de moedas DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFVE hoje?
Hoje DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) está avaliado em 31.35. O instrumento é negociado dentro de 0.03%, o fechamento de ontem foi 31.34, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFVE em tempo real.
As ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF pagam dividendos?
Atualmente DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF está avaliado em 31.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.04% e USD. Monitore os movimentos de DFVE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFVE?
Você pode comprar ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) pelo preço atual 31.35. Ordens geralmente são executadas perto de 31.35 ou 31.65, enquanto 2 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFVE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFVE?
Investir em DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF envolve considerar a faixa anual 24.25 - 31.57 e o preço atual 31.35. Muitos comparam 1.88% e 12.93% antes de enviar ordens em 31.35 ou 31.65. Estude as mudanças diárias de preço de DFVE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF?
O maior preço de DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) no último ano foi 31.57. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 31.57, e a comparação com 31.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF?
O menor preço de DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 31.35 e 24.25 - 31.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFVE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFVE?
No passado DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.34 e 9.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.34
- Open
- 31.29
- Bid
- 31.35
- Ask
- 31.65
- Low
- 31.29
- High
- 31.35
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 1.88%
- Mudança de 6 meses
- 12.93%
- Mudança anual
- 9.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8