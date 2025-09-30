- Panoramica
DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Il tasso di cambio DFVE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.25 e ad un massimo di 31.34.
Segui le dinamiche di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFVE oggi?
Oggi le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF sono prezzate a 31.34. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 31.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFVE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF pagano dividendi?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF è attualmente valutato a 31.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFVE.
Come acquistare azioni DFVE?
Puoi acquistare azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF al prezzo attuale di 31.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.34 o 31.64, mentre 11 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFVE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFVE?
Investire in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.25 - 31.57 e il prezzo attuale 31.34. Molti confrontano 1.85% e 12.90% prima di effettuare ordini su 31.34 o 31.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFVE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF?
Il prezzo massimo di DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF nell'ultimo anno è stato 31.57. All'interno di 24.25 - 31.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF?
Il prezzo più basso di DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) nel corso dell'anno è stato 24.25. Confrontandolo con gli attuali 31.34 e 24.25 - 31.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFVE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFVE?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.34 e 9.01%.
- Chiusura Precedente
- 31.34
- Apertura
- 31.29
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Minimo
- 31.25
- Massimo
- 31.34
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.85%
- Variazione Semestrale
- 12.90%
- Variazione Annuale
- 9.01%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8