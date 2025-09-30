- Aperçu
DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Le taux de change de DFVE a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.25 et à un maximum de 31.34.
Suivez la dynamique DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFVE aujourd'hui ?
L'action DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF est cotée à 31.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 31.34 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de DFVE présente ces mises à jour.
L'action DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF verse-t-elle des dividendes ?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF est actuellement valorisé à 31.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFVE.
Comment acheter des actions DFVE ?
Vous pouvez acheter des actions DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF au cours actuel de 31.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.34 ou de 31.64, le 11 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFVE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFVE ?
Investir dans DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.25 - 31.57 et le prix actuel 31.34. Beaucoup comparent 1.85% et 12.90% avant de passer des ordres à 31.34 ou 31.64. Consultez le graphique du cours de DFVE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF ?
Le cours le plus élevé de DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF l'année dernière était 31.57. Au cours de 24.25 - 31.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF ?
Le cours le plus bas de DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) sur l'année a été 24.25. Sa comparaison avec 31.34 et 24.25 - 31.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFVE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFVE a-t-elle été divisée ?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.34 et 9.01% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.34
- Ouverture
- 31.29
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Plus Bas
- 31.25
- Plus Haut
- 31.34
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.85%
- Changement à 6 Mois
- 12.90%
- Changement Annuel
- 9.01%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8