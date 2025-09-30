报价部分
货币 / DFVE
回到股票

DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

31.35 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFVE汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.29和高点31.35进行交易。

关注DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFVE股票今天的价格是多少？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票今天的定价为31.35。它在0.03%范围内交易，昨天的收盘价为31.34，交易量达到2。DFVE的实时价格图表显示了这些更新。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票是否支付股息？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF目前的价值为31.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.04%和USD。实时查看图表以跟踪DFVE走势。

如何购买DFVE股票？

您可以以31.35的当前价格购买DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票。订单通常设置在31.35或31.65附近，而2和0.19%显示市场活动。立即关注DFVE的实时图表更新。

如何投资DFVE股票？

投资DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF需要考虑年度范围24.25 - 31.57和当前价格31.35。许多人在以31.35或31.65下订单之前，会比较1.88%和。实时查看DFVE价格图表，了解每日变化。

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF的最高价格是31.57。在24.25 - 31.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF的绩效。

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票的最低价格是多少？

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF（DFVE）的最低价格为24.25。将其与当前的31.35和24.25 - 31.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFVE股票是什么时候拆分的？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.34和9.04%中可见。

日范围
31.29 31.35
年范围
24.25 31.57
前一天收盘价
31.34
开盘价
31.29
卖价
31.35
买价
31.65
最低价
31.29
最高价
31.35
交易量
2
日变化
0.03%
月变化
1.88%
6个月变化
12.93%
年变化
9.04%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8