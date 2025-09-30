DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
今日DFVE汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.29和高点31.35进行交易。
关注DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DFVE股票今天的价格是多少？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票今天的定价为31.35。它在0.03%范围内交易，昨天的收盘价为31.34，交易量达到2。DFVE的实时价格图表显示了这些更新。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票是否支付股息？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF目前的价值为31.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.04%和USD。实时查看图表以跟踪DFVE走势。
如何购买DFVE股票？
您可以以31.35的当前价格购买DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票。订单通常设置在31.35或31.65附近，而2和0.19%显示市场活动。立即关注DFVE的实时图表更新。
如何投资DFVE股票？
投资DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF需要考虑年度范围24.25 - 31.57和当前价格31.35。许多人在以31.35或31.65下订单之前，会比较1.88%和。实时查看DFVE价格图表，了解每日变化。
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF的最高价格是31.57。在24.25 - 31.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF的绩效。
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF股票的最低价格是多少？
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF（DFVE）的最低价格为24.25。将其与当前的31.35和24.25 - 31.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFVE股票是什么时候拆分的？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.34和9.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.34
- 开盘价
- 31.29
- 卖价
- 31.35
- 买价
- 31.65
- 最低价
- 31.29
- 最高价
- 31.35
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.88%
- 6个月变化
- 12.93%
- 年变化
- 9.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8