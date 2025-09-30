クォートセクション
DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

31.35 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFVEの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり31.29の安値と31.35の高値で取引されました。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFVE株の現在の価格は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの株価は本日31.35です。0.03%内で取引され、前日の終値は31.34、取引量は2に達しました。DFVEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの株は配当を出しますか？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの現在の価格は31.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.04%やUSDにも注目します。DFVEの動きはライブチャートで確認できます。

DFVE株を買う方法は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの株は現在31.35で購入可能です。注文は通常31.35または31.65付近で行われ、2や0.19%が市場の動きを示します。DFVEの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFVE株に投資する方法は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFへの投資では、年間の値幅24.25 - 31.57と現在の31.35を考慮します。注文は多くの場合31.35や31.65で行われる前に、1.88%や12.93%と比較されます。DFVEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの株の最高値は？

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの過去1年の最高値は31.57でした。24.25 - 31.57内で株価は大きく変動し、31.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFの株の最低値は？

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF(DFVE)の年間最安値は24.25でした。現在の31.35や24.25 - 31.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFVEの動きはライブチャートで確認できます。

DFVEの株式分割はいつ行われましたか？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.34、9.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.29 31.35
1年のレンジ
24.25 31.57
以前の終値
31.34
始値
31.29
買値
31.35
買値
31.65
安値
31.29
高値
31.35
出来高
2
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
1.88%
6ヶ月の変化
12.93%
1年の変化
9.04%
