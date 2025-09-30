- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DFVE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Der Wechselkurs von DFVE hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.27 bis zu einem Hoch von 31.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFVE heute?
Die Aktie von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) notiert heute bei 31.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.34 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von DFVE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFVE Dividenden?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF wird derzeit mit 31.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFVE zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFVE-Aktien?
Sie können Aktien von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) zum aktuellen Kurs von 31.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.43 oder 31.73 platziert, während 12 und 0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFVE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFVE-Aktien?
Bei einer Investition in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF müssen die jährliche Spanne 24.25 - 31.57 und der aktuelle Kurs 31.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.14% und 13.22%, bevor sie Orders zu 31.43 oder 31.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFVE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF?
Der höchste Kurs von DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) im vergangenen Jahr lag bei 31.57. Innerhalb von 24.25 - 31.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF?
Der niedrigste Kurs von DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) im Laufe des Jahres betrug 24.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.43 und der Spanne 24.25 - 31.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFVE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFVE statt?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.34 und 9.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.34
- Eröffnung
- 31.29
- Bid
- 31.43
- Ask
- 31.73
- Tief
- 31.27
- Hoch
- 31.43
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 2.14%
- 6-Monatsänderung
- 13.22%
- Jahresänderung
- 9.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8