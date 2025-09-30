- Visão do mercado
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET
A taxa do DECW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.91 e o mais alto foi 32.95.
Veja a dinâmica do par de moedas AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DECW hoje?
Hoje AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) está avaliado em 32.94. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 32.94, e o volume de negociação atingiu 114. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DECW em tempo real.
As ações de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET pagam dividendos?
Atualmente AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET está avaliado em 32.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.93% e USD. Monitore os movimentos de DECW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DECW?
Você pode comprar ações de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) pelo preço atual 32.94. Ordens geralmente são executadas perto de 32.94 ou 33.24, enquanto 114 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DECW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DECW?
Investir em AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET envolve considerar a faixa anual 28.20 - 32.99 e o preço atual 32.94. Muitos comparam 2.33% e 10.13% antes de enviar ordens em 32.94 ou 33.24. Estude as mudanças diárias de preço de DECW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
O maior preço de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) no último ano foi 32.99. As ações oscilaram bastante dentro de 28.20 - 32.99, e a comparação com 32.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
O menor preço de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) no ano foi 28.20. A comparação com o preço atual 32.94 e 28.20 - 32.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DECW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DECW?
No passado AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.94 e 8.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.94
- Open
- 32.91
- Bid
- 32.94
- Ask
- 33.24
- Low
- 32.91
- High
- 32.95
- Volume
- 114
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.33%
- Mudança de 6 meses
- 10.13%
- Mudança anual
- 8.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8