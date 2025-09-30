CotationsSections
Devises / DECW
Retour à Actions

DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET

32.94 USD 0.04 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DECW a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.91 et à un maximum de 32.99.

Suivez la dynamique AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DECW aujourd'hui ?

L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET est cotée à 32.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 32.90 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de DECW présente ces mises à jour.

L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET verse-t-elle des dividendes ?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET est actuellement valorisé à 32.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DECW.

Comment acheter des actions DECW ?

Vous pouvez acheter des actions AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET au cours actuel de 32.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.94 ou de 33.24, le 29 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DECW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DECW ?

Investir dans AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.20 - 32.99 et le prix actuel 32.94. Beaucoup comparent 2.33% et 10.13% avant de passer des ordres à 32.94 ou 33.24. Consultez le graphique du cours de DECW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF ?

Le cours le plus élevé de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF l'année dernière était 32.99. Au cours de 28.20 - 32.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF ?

Le cours le plus bas de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) sur l'année a été 28.20. Sa comparaison avec 32.94 et 28.20 - 32.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DECW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DECW a-t-elle été divisée ?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.90 et 8.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.91 32.99
Range Annuel
28.20 32.99
Clôture Précédente
32.90
Ouverture
32.95
Bid
32.94
Ask
33.24
Plus Bas
32.91
Plus Haut
32.99
Volume
29
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
2.33%
Changement à 6 Mois
10.13%
Changement Annuel
8.93%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8