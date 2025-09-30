- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET
Le taux de change de DECW a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.91 et à un maximum de 32.99.
Suivez la dynamique AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DECW aujourd'hui ?
L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET est cotée à 32.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 32.90 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de DECW présente ces mises à jour.
L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET verse-t-elle des dividendes ?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET est actuellement valorisé à 32.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DECW.
Comment acheter des actions DECW ?
Vous pouvez acheter des actions AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET au cours actuel de 32.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.94 ou de 33.24, le 29 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DECW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DECW ?
Investir dans AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.20 - 32.99 et le prix actuel 32.94. Beaucoup comparent 2.33% et 10.13% avant de passer des ordres à 32.94 ou 33.24. Consultez le graphique du cours de DECW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF ?
Le cours le plus élevé de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF l'année dernière était 32.99. Au cours de 28.20 - 32.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF ?
Le cours le plus bas de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) sur l'année a été 28.20. Sa comparaison avec 32.94 et 28.20 - 32.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DECW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DECW a-t-elle été divisée ?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.90 et 8.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.90
- Ouverture
- 32.95
- Bid
- 32.94
- Ask
- 33.24
- Plus Bas
- 32.91
- Plus Haut
- 32.99
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 2.33%
- Changement à 6 Mois
- 10.13%
- Changement Annuel
- 8.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8