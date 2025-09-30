- 概要
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET
DECWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり32.91の安値と32.95の高値で取引されました。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DECW株の現在の価格は？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの株価は本日32.94です。0.00%内で取引され、前日の終値は32.94、取引量は114に達しました。DECWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの株は配当を出しますか？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの現在の価格は32.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.93%やUSDにも注目します。DECWの動きはライブチャートで確認できます。
DECW株を買う方法は？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの株は現在32.94で購入可能です。注文は通常32.94または33.24付近で行われ、114や0.09%が市場の動きを示します。DECWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DECW株に投資する方法は？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETへの投資では、年間の値幅28.20 - 32.99と現在の32.94を考慮します。注文は多くの場合32.94や33.24で行われる前に、2.33%や10.13%と比較されます。DECWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETFの株の最高値は？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETFの過去1年の最高値は32.99でした。28.20 - 32.99内で株価は大きく変動し、32.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETFの株の最低値は？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF(DECW)の年間最安値は28.20でした。現在の32.94や28.20 - 32.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DECWの動きはライブチャートで確認できます。
DECWの株式分割はいつ行われましたか？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.94、8.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.94
- 始値
- 32.91
- 買値
- 32.94
- 買値
- 33.24
- 安値
- 32.91
- 高値
- 32.95
- 出来高
- 114
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.33%
- 6ヶ月の変化
- 10.13%
- 1年の変化
- 8.93%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8