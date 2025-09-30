クォートセクション
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET

32.94 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DECWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり32.91の安値と32.95の高値で取引されました。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DECW株の現在の価格は？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの株価は本日32.94です。0.00%内で取引され、前日の終値は32.94、取引量は114に達しました。DECWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの株は配当を出しますか？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの現在の価格は32.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.93%やUSDにも注目します。DECWの動きはライブチャートで確認できます。

DECW株を買う方法は？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETの株は現在32.94で購入可能です。注文は通常32.94または33.24付近で行われ、114や0.09%が市場の動きを示します。DECWの最新情報はライブチャートで確認できます。

DECW株に投資する方法は？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETへの投資では、年間の値幅28.20 - 32.99と現在の32.94を考慮します。注文は多くの場合32.94や33.24で行われる前に、2.33%や10.13%と比較されます。DECWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETFの株の最高値は？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETFの過去1年の最高値は32.99でした。28.20 - 32.99内で株価は大きく変動し、32.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETFの株の最低値は？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF(DECW)の年間最安値は28.20でした。現在の32.94や28.20 - 32.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DECWの動きはライブチャートで確認できます。

DECWの株式分割はいつ行われましたか？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.94、8.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.91 32.95
1年のレンジ
28.20 32.99
以前の終値
32.94
始値
32.91
買値
32.94
買値
33.24
安値
32.91
高値
32.95
出来高
114
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.33%
6ヶ月の変化
10.13%
1年の変化
8.93%
